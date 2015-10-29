Unverhüllt und unverblümt (4)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 29.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (4)
44 Min.Folge vom 29.10.2015Ab 12
„AK“ und Jason bekamen es in Guyana mit aggressiven Affen zu tun. Und Darrins Zeh wurde auf der thailändischen Insel Koh Mook von Ratten angeknabbert. In solchen Momenten war in der Wildnis Durchhaltevermögen gefragt. Aber die Teams litten nicht nur unter den körperlichen Strapazen. Die seelischen Belastungen fielen mitunter noch schwerer ins Gewicht. Kristins Nervenkostüm war in Nicaragua angeschlagen. Deshalb kam es im Regenwald zum Streit. In diesem Special enthüllen die Kandidat:innen, wie sie die Survival-Challenge trotzdem gemeistert haben.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.