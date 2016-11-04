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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Unverhüllt und unverblümt (5)

DMAXFolge vom 04.11.2016
Unverhüllt und unverblümt (5)

Unverhüllt und unverblümt (5)Jetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 04.11.2016: Unverhüllt und unverblümt (5)

44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 12

Schwerer als gedacht: Survival-Kandidatin Annie aus Illinois kämpfte im Dschungel von Belize mit Herzrasen und Übelkeit, als sie vor der TV-Kamera ihre Kleidung ablegte. So erging es vielen Protagonist:innen der Serie bei der Ankunft in der Wildnis. Und an Stinktiere, Eidechsen und Vogelspinnen zum Abendbrot mussten sich die Teilnehmer:innen von „Naked Survival“ ebenfalls gewöhnen. In diesem Special berichten die Outdoor-Cracks in bis dato unveröffentlichten Aufnahmen und Interviews von ihren schlimmsten Erlebnissen bei den Dreharbeiten.

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