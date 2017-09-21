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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Unverhüllt und unverblümt (7)

DMAXFolge vom 21.09.2017
Unverhüllt und unverblümt (7)

Unverhüllt und unverblümt (7)Jetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 21.09.2017: Unverhüllt und unverblümt (7)

45 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12

Nachts war es an den gefährlichsten Orten der Welt oft so finster, dass die Survival-Kandidat:innen kaum die eigene Hand vor Augen sehen konnten. Und das ist umgeben von Raubtieren und Giftschlangen kein schönes Gefühl. Denn wenn es im Dickicht raschelt und knistert, spielen mitunter die Nerven verrückt. Ist unter solchen Umständen an Schlaf überhaupt zu denken? Von Afrika über Thailand bis nach Australien: In diesem Special berichten die „Naked Survival“-Protagonist:innen von dem beklemmenden Gefühl, den eigenen Urängsten ausgeliefert zu sein.

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