Unverhüllt und unverblümt (7)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 21.09.2017: Unverhüllt und unverblümt (7)
45 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12
Nachts war es an den gefährlichsten Orten der Welt oft so finster, dass die Survival-Kandidat:innen kaum die eigene Hand vor Augen sehen konnten. Und das ist umgeben von Raubtieren und Giftschlangen kein schönes Gefühl. Denn wenn es im Dickicht raschelt und knistert, spielen mitunter die Nerven verrückt. Ist unter solchen Umständen an Schlaf überhaupt zu denken? Von Afrika über Thailand bis nach Australien: In diesem Special berichten die „Naked Survival“-Protagonist:innen von dem beklemmenden Gefühl, den eigenen Urängsten ausgeliefert zu sein.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.