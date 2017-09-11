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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Der Spinnen-Dschungel

DMAXFolge vom 11.09.2017
Der Spinnen-Dschungel

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 11.09.2017: Der Spinnen-Dschungel

45 Min.Folge vom 11.09.2017Ab 12

Unter dem dichten Blätterdach des kolumbianischen Urwalds fließt die Quebrada Valencia. Der Fluss bahnt sich seinen Weg durch steile Schluchten und an den Ufern bekommen es David und seine Survival-Partnerin Kaila mit blutsaugenden Zecken und einer extrem gefährlichen Spinnenart zu tun. Die Gattung Phoneutria gilt als besonders aggressiv und setzt bei der Beutejagd ein tödliches Nervengift ein, das Lähmungen und Erstickungsanfälle auslöst. Diesen Dschungelbewohnern darf das Duo in Südamerika auf keinen Fall zu nahekommen.

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