Regen, Schmerzen und BananenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 14.09.2017: Regen, Schmerzen und Bananen
44 Min.Folge vom 14.09.2017Ab 12
Dieser Dschungel-Trip wird hart! Denn im Nebelwald von Ecuador ist es nicht nur stickig, sondern auch extrem gefährlich. Dort teilen sich Trevor und seine Survival-Partnerin Kaila ihren Lebensraum 21 Tage lang mit 30 aggressiven Spinnenarten und dem rund drei Meter langen Buschmeister - der längsten Viper der Welt. Vorausgesetzt das Duo hält in der Wildnis so lange durch, denn die permanente Feuchtigkeit macht Kalias zerschundenen Füßen enorm zu schaffen und Trevor hat sich beim Bambusschneiden an der Hand verletzt.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.