Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 05.09.2017: Böses Blut in Nicaragua
44 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 12
Dürre und Dornen: Angel und seine Survival-Partnerin Nicole müssen in Nicaragua als Team zusammenarbeiten, denn ansonsten tendieren ihre Überlebenschancen in der unwirtlichen Umgebung gegen null. Doch von Harmonie ist in der Wildnis keine Spur. Stattdessen kochen dort bei sengender Hitze die Gemüter hoch. Wenn der Hausmann aus Santa Cruz „hü“ sagt, antwortet die Reservistin mit „hott“. Die Chemie zwischen den beiden Abenteurern passt einfach nicht. Wird es dem Duo in Zentralamerika trotzdem gelingen, Nahrung aufzutreiben?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.