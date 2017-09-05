Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Böses Blut in Nicaragua

DMAXFolge vom 05.09.2017
Böses Blut in Nicaragua

Böses Blut in NicaraguaJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 05.09.2017: Böses Blut in Nicaragua

44 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 12

Dürre und Dornen: Angel und seine Survival-Partnerin Nicole müssen in Nicaragua als Team zusammenarbeiten, denn ansonsten tendieren ihre Überlebenschancen in der unwirtlichen Umgebung gegen null. Doch von Harmonie ist in der Wildnis keine Spur. Stattdessen kochen dort bei sengender Hitze die Gemüter hoch. Wenn der Hausmann aus Santa Cruz „hü“ sagt, antwortet die Reservistin mit „hott“. Die Chemie zwischen den beiden Abenteurern passt einfach nicht. Wird es dem Duo in Zentralamerika trotzdem gelingen, Nahrung aufzutreiben?

Alle verfügbaren Folgen