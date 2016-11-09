Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 09.11.2016: Sweet Hell Alabama
44 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12
Der Hunger treibt sie vorwärts: Steven und seine Partnerin Chalese machen in Alabama Jagd auf gefährliche Reptilien, denn das Duo hat seit Tagen nichts gegessen. Da käme ein Schlangenbraten in der Wildnis gerade recht. Doch vor den Giftzähnen der Vipernart Crotalus horridus muss sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Paar extrem in Acht nehmen, denn ein Biss hätte fatale gesundheitliche Folgen. Das Toxin der Kriechtiere verursacht nämlich nicht nur starke Schmerzen, sondern greift auch die roten Blutkörperchen an.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.