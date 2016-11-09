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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Sweet Hell Alabama

DMAXFolge vom 09.11.2016
Sweet Hell Alabama

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 09.11.2016: Sweet Hell Alabama

44 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12

Der Hunger treibt sie vorwärts: Steven und seine Partnerin Chalese machen in Alabama Jagd auf gefährliche Reptilien, denn das Duo hat seit Tagen nichts gegessen. Da käme ein Schlangenbraten in der Wildnis gerade recht. Doch vor den Giftzähnen der Vipernart Crotalus horridus muss sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Paar extrem in Acht nehmen, denn ein Biss hätte fatale gesundheitliche Folgen. Das Toxin der Kriechtiere verursacht nämlich nicht nur starke Schmerzen, sondern greift auch die roten Blutkörperchen an.

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