Unverhüllt und unverblümt (6)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 20.09.2017: Unverhüllt und unverblümt (6)
44 Min.Folge vom 20.09.2017Ab 12
Sie haben auf fünf Kontinenten ums Überleben gekämpft und sind dabei körperlich und mental bis an ihre Grenzen gegangen. Denn an den entlegensten Orten der Welt plagten die Kandidat:innen der Serie nicht nur Hunger, Kälte, Hitze und Durst. Sie mussten sich zudem umgeben von wilden Tieren, in einer völlig ungewohnten Umgebung zurechtfinden. Splitternackt, mit einer fremden Person an ihrer Seite, der sie kurz zuvor in der Wildnis zum ersten Mal begegnet sind. Dieses Special zeigt noch einmal die Highlights der letzten Staffel von „Naked Survival“.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.