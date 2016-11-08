Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 08.11.2016: Florida zum Fürchten
44 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12
Tawny war im Leben oft auf sich alleine gestellt. Die Zusammenarbeit im Team könnte ihr daher schwer fallen. Doch die alleinerziehende Mutter aus Spokane, Washington, verfügt über einen starken Überlebenswillen und gibt auch in schwierigen Situationen nicht auf. Diese Tugenden werden ihr in den Wäldern Floridas zugute kommen. Denn dort streifen Spinnen, Klapperschlangen und Schwarzbären umher. Der 29-Jährigen und ihrem Partner Julio steht in dieser Folge ein Survival-Trip zum Fürchten bevor.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.