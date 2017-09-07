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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im Dschungel von Panama

DMAXFolge vom 07.09.2017
Im Dschungel von Panama

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 07.09.2017: Im Dschungel von Panama

44 Min.Folge vom 07.09.2017Ab 12

Tief im Regenwald Panamas liegt der Burbayar-Nationalpark. Starke Regenfälle sorgen in diesem Teil des Landes häufig für Überschwemmungen - und vor den wilden Tieren müssen sich Geoff und Melissa ebenfalls in Acht nehmen. Das gilt besonders für die Terciopelo-Lanzenotter, deren Biss bei Menschen schwere Nekrosen auslösen kann. Der Ex-Marine und seine Survival-Partnerin sind in der grünen Hölle also vorgewarnt. Trotzdem stürzen sich die Outdoor-Spezialisten in Mittelamerika voller Zuversicht in das größte Abenteuer ihres Lebens.

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