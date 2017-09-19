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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Kampf mit der Kälte

DMAXFolge vom 19.09.2017
Kampf mit der Kälte

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 19.09.2017: Kampf mit der Kälte

43 Min.Folge vom 19.09.2017Ab 12

Das Velebit-Massiv in Kroatien ist mit 145 Kilometern Länge einer der größten Gebirgszüge Osteuropas. Im Mittelalter versteckte sich die heimische Bevölkerung dort vor feindlichen Eroberern und fand in den Tälern Schutz und Nahrung. Doch die vermeintliche Idylle ist bei Weitem nicht so friedlich, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Denn eisige Abwinde aus den Höhenlagen lassen die Temperaturen in der Region nachts empfindlich sinken. In Kombination mit starken Regenfällen kann dieser Umstand zu einer tödlichen Bedrohung werden.

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