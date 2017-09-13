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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im Land der Krokodile

DMAXFolge vom 13.09.2017
Im Land der Krokodile

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 13.09.2017: Im Land der Krokodile

44 Min.Folge vom 13.09.2017Ab 12

Östliche Braunschlangen, Taipane und Riesenfledermäuse: Im australischen Bundesstaat Queensland wimmelt es nur so vor exotischen Tierarten. Die größte Gefahr geht dort aber von den riesigen Leistenkrokodilen aus. Denn die Beißkraft der bis zu einer Tonne schweren Kolosse ist mit der des Weißen Hais vergleichbar. Beim Speerfischen ist daher Vorsicht geboten - trotzdem können Dan und Maria der Versuchung in Down Under nicht widerstehen. Weil die potenzielle Nahrung im Wasser garantiert besser schmeckt als eine Handvoll Termiten.

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