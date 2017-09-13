Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.09.2017: Im Land der Krokodile
44 Min.Folge vom 13.09.2017Ab 12
Östliche Braunschlangen, Taipane und Riesenfledermäuse: Im australischen Bundesstaat Queensland wimmelt es nur so vor exotischen Tierarten. Die größte Gefahr geht dort aber von den riesigen Leistenkrokodilen aus. Denn die Beißkraft der bis zu einer Tonne schweren Kolosse ist mit der des Weißen Hais vergleichbar. Beim Speerfischen ist daher Vorsicht geboten - trotzdem können Dan und Maria der Versuchung in Down Under nicht widerstehen. Weil die potenzielle Nahrung im Wasser garantiert besser schmeckt als eine Handvoll Termiten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.