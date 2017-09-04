Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 04.09.2017: Kälteschock in Kanada
43 Min.Folge vom 04.09.2017Ab 12
Von wegen hübsches Blondchen: Meeresbiologin Cassie aus Hawaii ist eine ausgezeichnete Jägerin und testet gerne ihre Grenzen aus. Nasskalte Temperaturen, die nachts bis an die Frostgrenze sinken, sind für die 23-Jährige allerdings Neuland. Deshalb entwickelt sich das Survival-Abenteuer im Südosten Kanadas für die junge Lady zur echten Bewährungsprobe. Dort kämpft sich Cassie - umgeben von Raubtieren - mit ihrem Partner Greg splitternackt durch das Unterholz. Am Bark Lake muss sich das Duo besonders vor Schwarzbären und Wölfen in Acht nehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.