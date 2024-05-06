Staffel 13Folge 1vom 06.05.2024
Gedo Mazos AngriffJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Gedo Mazos Angriff
22 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Der Muzikage Mei Terumii hindert den schwarzen Zetsu daran, einen Angriff zu starten. In seiner Attacke unterbrochen, beschließt der schwarze Zetsu, sich in die Erde einzugraben. Die Entscheidung des Krieges rückt immer näher.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media