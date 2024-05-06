Staffel 13Folge 2vom 06.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 2: Zeichen der Versöhnung
22 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Kurama redet auf Naruto ein und versucht, ihn zu maniplieren. Er nennt ihn naiv und macht ihm Angst. Naruto aber lässt sich nicht beeinflussen und überlässt dem Neunschwänzigen nicht die Kontrolle, egal, welche düsteren Prophezeihungen er macht.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media