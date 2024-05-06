Staffel 13Folge 7vom 06.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 7: Die geheime Geschichte des ultimativen Tag-Teams
23 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Während Naruto und Killer B auf dem Weg zum Schlachtfeld sind, werden sie vom Raikage angegriffen. Er schafft es, Naruto im Kyuubi-Chakra-Modus aufzuhalten und erklärt, er wolle ihn töten. Seinen Plan, auch Bee umzubringen, verwirft er wieder.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media