NarutoStaffel 13Folge 11vom 06.09.2024
Etwas Unersetzbares

Folge 11: Etwas Unersetzbares

23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Tsunade und A erinnern sich, wie sie sich zum ersten Mal getroffen und kennengelernt haben. Tsunade war eigentlich mit Shizune unterwegs, um zu spielen. A hatte sie damals um Hilfe gebeten, um seinen Freund Karai zu heilen.

