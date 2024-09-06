Staffel 13Folge 11vom 06.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 11: Etwas Unersetzbares
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Tsunade und A erinnern sich, wie sie sich zum ersten Mal getroffen und kennengelernt haben. Tsunade war eigentlich mit Shizune unterwegs, um zu spielen. A hatte sie damals um Hilfe gebeten, um seinen Freund Karai zu heilen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
