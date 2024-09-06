Staffel 13Folge 15vom 06.09.2024
ChikaraJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Chikara
24 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Das Dorf Tonika wurde angegriffen, den Gerüchten zufolge soll es dort keine Überlebenden geben. Tsunade kann das nicht glauben. Sie schickt das Team Kakashi nach Tonika, um herauszufinden, was genau dort geschehen ist und was mit den Bewohnern ist.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media