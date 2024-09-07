Staffel 13Folge 19vom 07.09.2024
ChikaraJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Chikara
23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Dionasu erklärt seinen Gefangenen Dokku und Naruto seine Vorgehensweise und seinen Plan. Mit Hilfe der Sennin-Moodo-Technik schafft es Naruto, die Schlangen, die ihn fesseln, in Frösche zu verwandeln und sich zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media