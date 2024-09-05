Staffel 13Folge 8vom 05.09.2024
Zwei SonnenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Zwei Sonnen
23 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Der Raikage fordert Tsunade auf, ihn im Kampf gegen Naruto und Bee zu unterstützen. Als sie sich auf die Seite der Ninjas schlägt, ist er schockiert. Nachdem Naruto es schafft, seiner stärksten Attacke auszuweichen, lässt er ihn passieren.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media