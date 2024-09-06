Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 13Folge 14vom 06.09.2024
Ameyuri Ringo und das Blitzschwert

Folge 14: Ameyuri Ringo und das Blitzschwert

23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die Krieger werden von Ameyuri Ringo und ihrem Blitzschwert angegriffen. Sie gilt als unbesiegbar. Kakashi und Maito Gai sind schon unterwegs, um zu helfen, doch sie müssen sich beeilen. Sonst könnte Ameyuri all ihre Gegner getötet haben.

