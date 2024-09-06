Staffel 13Folge 14vom 06.09.2024
Ameyuri Ringo und das BlitzschwertJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 14: Ameyuri Ringo und das Blitzschwert
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die Krieger werden von Ameyuri Ringo und ihrem Blitzschwert angegriffen. Sie gilt als unbesiegbar. Kakashi und Maito Gai sind schon unterwegs, um zu helfen, doch sie müssen sich beeilen. Sonst könnte Ameyuri all ihre Gegner getötet haben.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media