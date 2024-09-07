Staffel 13Folge 18vom 07.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 18: Chikara
23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Der vierschwänzige Klon, den Naruto herausgewürgt hat, will Dokku und die Kinder angreifen. Maito Gai und Rock Lee schaffen es, ihn aufzuhalten. Doch der Klon absorbiert mit Hilfe des Kyuubi Narutos Chakra, um stärker zu werden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
