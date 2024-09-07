Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 13Folge 18vom 07.09.2024
Chikara

Folge 18: Chikara

23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Der vierschwänzige Klon, den Naruto herausgewürgt hat, will Dokku und die Kinder angreifen. Maito Gai und Rock Lee schaffen es, ihn aufzuhalten. Doch der Klon absorbiert mit Hilfe des Kyuubi Narutos Chakra, um stärker zu werden.

Naruto

