Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 13Folge 9vom 06.09.2024
Helmspalter! Jinin Akebino

Folge 9: Helmspalter! Jinin Akebino

23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Sai hat Probleme mit seinem Versiegelungsjutsu, weil er seine Gefühle nicht kontrollieren kann. Es gelingt ihm nicht, seine negativen Gefühle zu unterdrücken und nur die positiven zuzulassen. Dieses Problem hatte er schon im Training.

