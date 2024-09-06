Staffel 13Folge 9vom 06.09.2024
Helmspalter! Jinin AkebinoJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Helmspalter! Jinin Akebino
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Sai hat Probleme mit seinem Versiegelungsjutsu, weil er seine Gefühle nicht kontrollieren kann. Es gelingt ihm nicht, seine negativen Gefühle zu unterdrücken und nur die positiven zuzulassen. Dieses Problem hatte er schon im Training.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media