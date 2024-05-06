Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 13Folge 4vom 06.05.2024
Zetsus Falle

Zetsus FalleJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Zetsus Falle

23 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Hinata, Shino und Kiba haben sich in einem unterirdischen Tunnelsystem verlaufen und irren herum. Da kommt es plötzlich zu einer mächtigen Explosion, die einen Teil der Tunnel einstürzen lässt. Die drei sitzen in der Falle.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen