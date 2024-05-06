Staffel 13Folge 4vom 06.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Zetsus Falle
23 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Hinata, Shino und Kiba haben sich in einem unterirdischen Tunnelsystem verlaufen und irren herum. Da kommt es plötzlich zu einer mächtigen Explosion, die einen Teil der Tunnel einstürzen lässt. Die drei sitzen in der Falle.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
