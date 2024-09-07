Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 13Folge 20vom 07.09.2024
Chikara - Finale

Folge 20: Chikara - Finale

29 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Der siebenschwänzige schwarze Kyuubi greift die Ninjas an, tötet Disonasu und verletzt Naruto. Vom Kyuubi in seinem Inneren ermutigt, bedient Naruto sich seiner Kraft und wird selbst zum Siebenschwänzigen, den er jedoch nicht kontrollieren kann.

Naruto

