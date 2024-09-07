Staffel 13Folge 20vom 07.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 20: Chikara - Finale
29 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Der siebenschwänzige schwarze Kyuubi greift die Ninjas an, tötet Disonasu und verletzt Naruto. Vom Kyuubi in seinem Inneren ermutigt, bedient Naruto sich seiner Kraft und wird selbst zum Siebenschwänzigen, den er jedoch nicht kontrollieren kann.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media