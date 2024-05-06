Staffel 13Folge 3vom 06.05.2024
Folge 3: Zielscheibe Arzt-Ninjas
22 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Neji schafft es, sich unbemerkt Zutritt zum medizinischen Hauptquartier zu verschaffen. Er tötet erst zwei ahnungslose Arzt-Ninjas. Danach begibt er sich auf die Suche nach Sakura, um auch sie umzubringen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media