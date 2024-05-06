Staffel 13Folge 5vom 06.05.2024
Folge 5: Die Ästhetik eines Künstlers
24 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Deidara ist noch immer in Kankuros Puppe eingesperrt und glaubt, er hätte Sasuke getötet. Doch Kurotsuchi klärt ihn auf: Sie hat Sasuke selbst gesehen. Die Nachricht, dass Sasuke noch lebt, macht Deidara unheimlich wütend.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media