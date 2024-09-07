Staffel 14Folge 1vom 07.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 1: Narutos Kampfeintritt
23 Min.Ab 12
Naruto schickt Schattendoppelgänger von sich selbst und von Killer B aufs Schlachtfeld. Er selbst und der echte Killer B versuchen in der Wüste, Musai und Nonata zu retten. Sakura und Shizune gewinnen durch eine Autopsie neue Erkenntnisse.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media