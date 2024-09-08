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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 14Folge 5vom 08.09.2024
Der Mizukage, die Riesenmuschel und die Fata Morgana

Der Mizukage, die Riesenmuschel und die Fata MorganaJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 5: Der Mizukage, die Riesenmuschel und die Fata Morgana

23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Nidaime Mizukage und Sandaime Raikage befreien sich aus Gaaras Sand, bevor er sie versiegeln kann, und greifen Division Vier an. Während dieses Kampfes beschwört Nidaime Mizukage die Riesenmuschel Oohamaguri. Naruto und Gaara arbeiten zusammen.

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