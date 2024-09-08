Staffel 14Folge 5vom 08.09.2024
Der Mizukage, die Riesenmuschel und die Fata MorganaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Der Mizukage, die Riesenmuschel und die Fata Morgana
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Nidaime Mizukage und Sandaime Raikage befreien sich aus Gaaras Sand, bevor er sie versiegeln kann, und greifen Division Vier an. Während dieses Kampfes beschwört Nidaime Mizukage die Riesenmuschel Oohamaguri. Naruto und Gaara arbeiten zusammen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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