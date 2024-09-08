Staffel 14Folge 7vom 08.09.2024
Der Horror: Joki BoiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Der Horror: Joki Boi
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Gaara und sein Team kämpfen gegen den Nidaime Mizukage, der sich als harter Gegner herausstellt. Er kann sich immer wieder aus den Sand-Gefängnissen befreien und erschafft schließlich einen gefährlichen Öl-Wasser-Doppelgänger von sich.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media