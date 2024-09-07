Staffel 14Folge 2vom 07.09.2024
Wünsche des Vaters und Liebe der MutterJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Wünsche des Vaters und Liebe der Mutter
23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Gaara kämpft in der Wüste gegen die wiederbelebten Kage, wo er auf seinen Vater trifft. Als der Sand ein Abbild von Gaaras Mutter formt, um diesen vor Angriffen zu schützen, sieht sein Vater ein, was er ihm angetan hat und entschuldigt sich.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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