Staffel 14Folge 3vom 08.09.2024
Endlich Kontakt! Naruto gegen ItachiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Endlich Kontakt! Naruto gegen Itachi
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Naruto und Killer B treffen auf Itachi Uchiha und Nagato. Es kommt zum Kampf zwischen den vieren. Dabei schafft Itachi es, sich aus Kabutos Kontrolle zu lösen und Nagato zu töten. Kabuto allerdings kann Nagato wiederbeleben und alle gefangennehmen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media