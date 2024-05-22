Staffel 18Folge 1vom 22.05.2024
Team 7 - versammeln!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Team 7 - versammeln!
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Sakura, Naruto und Sasuke sind wieder vereint und bereiten sich darauf vor, als Team Sieben zu kämpfen. Doch bevor sie wie früher gemeinsam in den Kampf ziehen können, muss sich die Hokage um ihre Barriere kümmern.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media