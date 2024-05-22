Staffel 18Folge 11vom 22.05.2024
Folge der HoffnungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Folge der Hoffnung
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Die Shinobi der ganzen Welt erhalten einen Einblick in Narutos Vergangenheit, Gedanken und Gefühle.
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Naruto: Shippuden
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media