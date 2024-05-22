Staffel 18Folge 13vom 22.05.2024
Obito UchihaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 13: Obito Uchiha
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Nachdem er einen Einblick in die Gedanken von Obito bekommen hat, entwickelt Naruto Mitleid für ihn. Er hat einige Gemeinsamkeiten zwischen sich und Obito entdeckt und konnte erkennen, dass beide den gleichen Traum haben.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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