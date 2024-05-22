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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 18Folge 13vom 22.05.2024
Obito Uchiha

Obito UchihaJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 13: Obito Uchiha

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Nachdem er einen Einblick in die Gedanken von Obito bekommen hat, entwickelt Naruto Mitleid für ihn. Er hat einige Gemeinsamkeiten zwischen sich und Obito entdeckt und konnte erkennen, dass beide den gleichen Traum haben.

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