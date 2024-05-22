Staffel 18Folge 17vom 22.05.2024
Die geliebte große SchwesterJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 17: Die geliebte große Schwester
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Hinata muss hart arbeiten, um ihrem Vater eine würdige Nachfolgerin werden zu können. Hanabi, die ihre große Schwester bewundert, eifert ihr nach, so gut sie kann. Plötzlich sind die beiden Konkurrentinnen um die Position des Stammhalters.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media