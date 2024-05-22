Staffel 18Folge 8vom 22.05.2024
Der Tag, an dem Naruto geboren wurdeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Der Tag, an dem Naruto geboren wurde
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Während seiner Konfrontation mit Obito wird Minato von Reue und Bedauern gequält. Naruto realisisert, dass die Sen-Jutsu-Attacken Wirkung gegen Obito zeigen, doch leider erholt er sich auch sehr schnell wieder von ihnen.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media