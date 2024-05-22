Staffel 18Folge 19vom 22.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 19: Madara Uchiha ist auferstanden
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Nach dem Sieg über Obito soll dieser wiederbelebt werden, doch statt ihm ersteht Madara wieder auf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media