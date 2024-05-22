Staffel 18Folge 4vom 22.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Extra-Edition - Die Mission, den Kyubi zu stehlen
22 Min.Ab 12
Orochimaru und Kabuto wollen Akatsuki um jeden Preis besiegen, dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Die Dorfbewohner von Konohagakure wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, als sie plötzlich als Versuchskaninchen missbraucht werden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media