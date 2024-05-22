Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 18Folge 4vom 22.05.2024
Extra-Edition - Die Mission, den Kyubi zu stehlen

Extra-Edition - Die Mission, den Kyubi zu stehlenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Extra-Edition - Die Mission, den Kyubi zu stehlen

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Orochimaru und Kabuto wollen Akatsuki um jeden Preis besiegen, dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Die Dorfbewohner von Konohagakure wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, als sie plötzlich als Versuchskaninchen missbraucht werden.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen