Staffel 18Folge 14vom 22.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Ich schaue nach dir
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Obito erinnert sich zurück an seine Ausbildung und den harten Weg zum Chunin mit Kakashi und Rin, in die er sich Hals über Kopf verliebt hatte. Da erkennt Naruto das Gute in Obito und beschließt, ihm noch eine Chance zu geben.
Naruto: Shippuden
