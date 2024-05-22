Staffel 18Folge 6vom 22.05.2024
Der Jinchuriku des JubiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Der Jinchuriku des Jubi
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Das Juubi scheint weg zu sein, und es bildet sich eine Art Ei, aus dem Obito schlüpft - als Jinchuuriki des Juubi.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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