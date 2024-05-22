Staffel 18Folge 3vom 22.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Kakashi gegen Obito
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Naruto gibt den Kampf gegen das Juubi nicht auf, doch selbst Flammen halten es nicht auf. Kakashi hofft weiterhin, dass Obito wieder zu dem jungen Mann werden kann, der er früher war und an den Kakashi sich noch erinnern kann.
