Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 18Folge 20vom 22.05.2024
Das verborgene Herz

Folge 20: Das verborgene Herz

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Madara genießt es, wieder am Leben zu sein und neue Kräfte zu haben, und gibt sich angriffslustig. Schon kurze Zeit später wird er von den Bijuu attackiert, doch er gibt auch gegen die legendären Dämonen nicht kampflos auf.

