Staffel 18Folge 12vom 22.05.2024
Ein Herz voller FreundeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Ein Herz voller Freunde
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Sasuke, Juugo und Naruto kämpfen gemeinsam gegen den mächtigen Obito, dabei erhalten sie Unterstützung von ihren Kameraden Lee und Tenten. Während des Kampfes um den Götterbaum verbindet sich Narutos Chakra mit dem von Obito.
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Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media