Staffel 18Folge 15vom 22.05.2024
Eingehaltene VersprechenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Eingehaltene Versprechen
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Als Obito wütend auf Naruto losgeht, glaubt dieser, sich in ihm getäuscht zu haben. Allerdings kann er Obito aufzeigen, wer er früher war und wer er wirklich ist. Dadurch erinnert Obito sich an sein wahres Ich und wird von den Dämonen befreit.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media