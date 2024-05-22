Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 18Folge 15vom 22.05.2024
Eingehaltene Versprechen

Folge 15: Eingehaltene Versprechen

22 Min. Ab 12

Als Obito wütend auf Naruto losgeht, glaubt dieser, sich in ihm getäuscht zu haben. Allerdings kann er Obito aufzeigen, wer er früher war und wer er wirklich ist. Dadurch erinnert Obito sich an sein wahres Ich und wird von den Dämonen befreit.

Naruto

