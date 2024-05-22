Staffel 18Folge 16vom 22.05.2024
Mein erster FreundJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Mein erster Freund
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Gaara erinnert sich an sein Leben als Einzelgänger und wie Naruto sein erster echter Freund wurde. Die Bijuu werden befreit und die alten Freunde Kakashi und Obito stehen sich erstmals wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
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Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media