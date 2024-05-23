Staffel 18Folge 21vom 23.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 21: Das wahre Ende
22 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Hashirama schickt Sasuke, um Madara zur Vernunft zu bringen, dieser wird aber von ihm angegriffen. Die Ninja der Allinaz haben während der Kämpfe fast ihr gesamtes Chakra verbraucht, was bedeutet, dass Naruto und Sasuke kurz vor ihrem Tod stehen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media