Staffel 19Folge 10vom 20.03.2025
Ein starker Wille gibt niemals aufJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 10: Ein starker Wille gibt niemals auf
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Kazumi und seine Gefährten locken das Team um Hinata, Kiba und Shino in einen Hinterhalt. Sie haben allerdings die Rechnung ohne die drei gemacht, denn sie müssen schnell feststellen, dass Team acht sich nicht kampflos geschlagen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media