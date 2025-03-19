Staffel 19Folge 7vom 19.03.2025
Als ein Taijutsu-AnwenderJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Als ein Taijutsu-Anwender
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Lee fühlt sich mit Shira verbunden, weil dieser genauso hart für seinen Shinobi-Status arbeiten muss wie er selbst. Deshalb wird er wütend und stellt sich gegen Goji und seine Kollegen, als diese Shira herablassend behandeln.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media