Staffel 19Folge 19vom 20.12.2024
Nejis EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Nejis Entscheidung
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Neiji und sein Team finden Matsuri in der Wüste und erfahren, was vorgefallen ist. Sie beeilen sich, um Gaara und Fuu rechtzeitig zu Hilfe zu kommen, und versuchen gemeinsam, Houichi aufzuhalten und die beiden zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media